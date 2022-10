Politie arresteert automobilisten met vuurwapen op A15

met video Jongens van 14, 17 en 18 overvallen ouder echtpaar in woning: 82-jarige bewoner raakt gewond

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft rond 05.15 uur een woningoverval plaatsgevonden aan de Heindijk in Rotterdam. Hierbij is een 82-jarige man gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht.

