Polikliniek longcovid sluit deuren voor nieuwe patiënten: ‘Ga maar naar de huisarts’

Vrouwen mishande­len conducteur na opmerkin­gen over hun gedrag in de trein

Agressie in de trein neemt toe, stelt de NS. Steeds vaker lopen conducteurs het risico bij een eenvoudige controle te worden uitgescholden of mishandeld. Een 65-jarige NS-medewerker kan er over meepraten. Hij werd belaagd en mishandeld nadat hij twee jonge vrouwen had aangesproken op hun gedrag.