Polderbad dicht vanwege zieke medewerkers

Vierde overval in paar weken tijd in zelfde straat: Man bedreigt Poolse supermarkt met mes

Een Poolse supermarkt aan de Franselaan in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse is zondagavond overvallen. Een donker geklede man bedreigde het personeel met een mes en vertrok met een nog onbekende hoeveelheid geld. Het is de vierde overval in enkele weken tijd in dezelfde straat.

14 maart