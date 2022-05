Poging om verkeerschaos in Prins-Alexander te beteugelen: omweg nu over Prinsenlaan

Michel (20) zat om de haverklap vast, totdat hij bij deze barbier zijn hart kon luchten

Michel (20) zat om de haverklap in de cel. De ene keer voor mishandeling, dan weer voor bedreiging van een politieagent of vuurwapenbezit. In de kappersstoel bij de Vagabond in Rotterdam houdt barbier Camiel Hageman hem al knippend en scherend op het rechte pad. ,,Hier houden we kleine talks van grote waarde.”

28 mei