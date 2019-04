Platgereden mango's op de A16 opgeruimd

Ouders van Aca­to-kinderen weigeren te praten met gemeente Rotterdam

17 april De ouders van de kinderen met autisme die op het schooltje Acato in Rotterdam zitten, weigeren vanavond te praten met de gemeente. Zij kregen gisteren een uitnodiging voor een gesprek vanavond in Het Timmerhuis, maar zijn zo verontwaardigd dat de gemeente al per 1 mei Acato de wacht heeft aangezegd dat ze weigeren daarop in te gaan. De kans is nu groot dat de Acato-kinderen na de meivakantie thuis komen te zitten.