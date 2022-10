Platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen: ‘We kunnen en we willen meer asielzoekers opvangen’

OpinieVang meer asielzoekers op. Die oproep doen tweehonderd organisaties in Rotterdam, verenigd in het platform ‘Rotterdam verwelkomt vluchtelingen’. ,,De stad wil het.’’

De opvangcrisis zet het morele geweten van politieke partijen op scherp. De ChristenUnie hield er een buitengewoon congres over; vooral het tijdelijk opschorten van de gezinshereniging doet pijn. D66 voert het Rotterdamse collegebeleid ‘met een steen op de maag’ uit. Hierin is een quotum vastgelegd van maximaal 500 asielzoekers. Dit was vóór de opvangcrisis, met de schrijnende beelden uit Ter Apel. Ondanks deze noodsituatie, ondanks oproepen van kabinet, gemeenteraad en een breed gesteunde oproep vanuit de Rotterdamse samenleving, blijft het college vasthouden aan een kil quotum.

Ruim 200 organisaties vroegen in een manifest van Rotterdam verwelkomt vluchtelingen om dit quotum los te laten. Iedereen die in Nederland verblijft heeft recht op bed, bad en brood. Een dominee tijdens het aanbieden: ‘Hoe we het oplossen, is een uitdaging. Dat we het oplossen is een opdracht. Het gaat om mensen! Mensen in nood, mensen op de vlucht die een menswaardige en liefdevolle behandeling mogen verwachten. Het kan niet zo zijn dat we mensen wegduwen, onder het motto: het komt ons niet uit. Alsof een vluchteling kan kiezen.’

Ook de toon moet anders

De organisaties willen helpen en doen dat ook al jaren. Met taalcafés, praktische hulp aan nieuwkomers, culturele bijeenkomsten, onderwijs en huisvesting. Zo is het aan de enorme inzet van de woningcorporaties te danken dat Rotterdam het opgedragen aantal statushouders jaarlijks haalt. Veel organisaties helpen deze mensen landen. De samenwerking kan nog beter, met een meer coördinerende rol van de gemeente, stelden organisaties in gesprek met de wethouder. Ook de toon moet anders, de gemeente zou moeten uitstralen dat ze er voor iedereen is, ook voor asielzoekers en statushouders. De opvang van Oekraïners laat zien dat er meer kan.

Quote Er is geen instroom­cri­sis maar een opvangcri­sis, ontstaan uit falend overheids­be­leid

Waar de VVD het quotum rechtvaardigt door erop te wijzen dat de samenleving al onder druk staat, zijn de organisaties bereid plek te maken en iets extra’s te doen. Veel problemen in de samenleving hebben bovendien te maken met het gevoerde beleid van onder meer de VVD. Zoals de Rotterdamse Woonvisie waarin vooral wordt gebouwd voor de hogere en middeninkomens en er inmiddels 13.500 minder sociale huurwoningen zijn door sloop, verkoop en liberalisatie.

De gemeentelijke bouwopgave voor betaalbare woningen moet versneld worden, benadrukte een woningcorporatie tijdens het aanbieden. Waar Leefbaar Rotterdam het blijft hebben over een instroomcrisis die het draagvlak in de samenleving zou ondermijnen, laat het breed gesteunde manifest zien dat er wel degelijk draagvlak is. Bovendien is er geen instroomcrisis maar een opvangcrisis, ontstaan uit falend overheidsbeleid.

En de twee andere collegepartijen? Zij willen wel maar voelen zich gebonden aan het coalitieakkoord. Het wachten is op de wet die gemeenten verplicht meer asielzoekers op te nemen. Tot zolang lijkt de coalitie vast te houden aan het afgesproken quotum. Is dat belangrijker dan de brede oproep uit de samenleving voor een ruimhartiger beleid? Belangrijker dan mensenrechten en menselijkheid? In plaats van ons afschermen zou het beleid gericht moeten zijn op het beschermen van vluchtelingen. Het draagvlak is er.

Ineke Palm, Pauluskerk/vluchtelingenwerk

Mustapha Eaisaouiyen, Recht op de Stad

Juan Heinsohn, Rotterdamse Dichters voor Vrede

Platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.