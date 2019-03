'Plasticvanger' van The Ocean Cleanup binnen paar maanden weer actief

Rotterdam­se marktkoop­lui moeten vanaf nu hun eigen troep opruimen

16:15 Marktkooplui in Rotterdam-Centrum en Delfshaven mochten zaterdag voor de laatste keer hun afval gratis in een grote vuilniswagen gooien. Vanaf nu moeten zij hun rotzooi meenemen of anders afvoeren. Wie toch zijn afval achterlaat, wordt opgespoord op straffe van een boete of schorsing.