Plan voor meer verblijfsrecreatie in Krimpenerwaard nog niet definitief van de baan

Nu het idee voor vakantiehuisjes in natuurgebied de Krimpenerhout naar de prullenbak is verwezen, gaat de gemeente Krimpenerwaard op zoek naar andere locaties om toch meer verblijfsrecreatie te realiseren. Het plan is nog niet definitief van de baan, stelt de gemeente nadrukkelijk.