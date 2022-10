Plan voor derde Rotterdamse stadsbrug raakt lezers: ‘Het is weer puur een centenkwestie’

Derde stadsbrug

Iedereen - burgers, RET, binnenvaart, havenmeester, politiek Rotterdam - is voor een tunnel, behalve wethouder Karremans. Die wil een brug met autoverkeer, want dat is een wens van het Rijk ondanks extra files rondom Rotterdam. Er is genoeg groen in Rotterdam want wethouder Karremans vindt het geen punt om polder de Esch gedeeltelijk af te graven. Een extra argument van hem is de reistijd van studenten. Zij zijn nu drie kwartier onderweg van Zuid naar de universiteit. Maar waarom is dat een een probleem? Mijn zoon heeft zijn hele studietijd van Zuid naar Delft gereisd met tram en trein.

Quote Het is weer puur een centenkwes­tie Ron van Drunen

Een verbinding tussen Zuid en De Esch is ook nodig omdat er veel huizen worden gebouwd. Maar in dezelfde krant lezen we dat er Kamervragen over het Rotterdams woonbeleid zijn. Het is weer puur een centenkwestie en wethouder Karremans gaat voor lekker goedkoop met 1 miljard. Het enige argument om voor een brug met autoverkeer te kiezen, is financieel en heeft niets meer te maken met een democratische keuze van alle betrokken.

Ron van Drunen, Rotterdam

Derde stadsbrug (2)

Evenals een nieuwe Kuip bouwen in de buitenbocht van de zeer druk bevaren Nieuwe Maas is het aanleggen van de derde stadsbrug in diezelfde bocht een gevaarlijk idee. We willen allemaal dat er minder vrachtverkeer komt op de A15 en dat bereikt men onder andere door meer containers over het water naar het achterland te vervoeren. Dan moet men geen extra obstakel tussen De Veranda en De Esch opwerpen.

Robert Dorrenboom, Rockanje

Derde stadsbrug (3)

Ligt het aan mij dat ik met kromme tenen het interview zat te lezen met Vincent Karremans? De ongekende arrogantie hoe hij de bezwaren van omliggende wijken van tafel veegt. Waarom zou je wachten tot je iets kwalitatief goed kan wegzetten als nu de centjes branden in je zak. En het enige wat je werkelijk belangrijk vindt, is je eigen carrière. Dit is natuurlijk een terugkerend thema in de huidige politiek. Dat het niet echt veel meer te maken heeft met welbehagen van de mens, maar met het cv van onze politici. Wat veel mensen niet weten, is dat er een prachtig klein natuurgebied is daar waar de brug moet komen. Met veel vogelsoorten en vosjes. Dit gaat een fiasco worden van grote omvang. En weer wordt het signaal gegeven dat het geen donder uitmaakt wat de burger wil. Het gaat uitsluitend om hoger op de carrièreladder te komen.

Marianne Verbeek, Rotterdam

