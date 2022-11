Plan om grasveld de Kuip te verlagen stuit op scepsis: ‘Dit stadion is fantastisch ontworpen in de jaren 30’

Oranje is nog niet eens door naar knock-outfase of er zijn al plannen voor een huldiging in Rotterdam

Het Nederlands elftal heeft de knock-outfase van het WK nog niet eens bereikt of er worden al plannen gemaakt om de huldiging van Oranje in Rotterdam te houden. De Rotterdamse VVD wil de spelers op de Coolsingel huldigen, mochten zij in Qatar wereldkampioen worden.

