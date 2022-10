Plan derde stadsbrug houdt lezers bezig: ‘Goede verbinding, maar niet meest optimale’

Stadsbrug

Zoals blijkt uit het artikel ‘Bewoners verbijsterd over plan nieuwe stadsbrug’ vinden veel mensen inspraak kennelijk alleen inspraak wanneer ze hun zin krijgen. De gemeente heeft volop inspraak over de nieuwe oeververbinding tussen noord en zuid georganiseerd. De gemeente zelf heeft ook duidelijk een voorkeur voor een tunnel uitgesproken. Dan blijkt in de praktijk een tunnel op afzienbare termijn niet haalbaar te zijn en wordt er gekozen voor plan B. Het besturen van een gemeente betekent dat je continu afwegingen moet maken tussen belangen en varianten.

Quote Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan Louis Frank

De gemeente wil veel nieuwe woningen bouwen op zuid waar ook enorme behoefte aan is. Dat bouwen kan alleen maar als er een goede verbinding met noord komt. Een nette brug is een goede verbinding maar inderdaad niet de meest optimale. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Ik denk dat de meeste klagers in hun privéleven dezelfde soort afweging zouden maken.

Louis Frank, Rhoon

Illegale plaatsing

Het bestuur van De Tandem in Oud-Beijerland heeft heel verstandig gehandeld om de afzuiging op de school te plaatsen zonder vergunning. Dit is namelijk een beproefde methode om in Oud-Beijerland een bouwwerk te realiseren waarvoor je anders waarschijnlijk geen vergunning krijgt. Procedure is als volgt: je zet eerst het bouwwerk neer en vraagt achteraf vergunning aan. De gemeente verleent dan toch achteraf vergunning in het kader van ‘het algemeen belang’, ondanks bezwaren van omwonenden.

Grote voorbeeld is de illegaal neergezette antennemast van T-Mobile aan de Randweg en het Binnenpad, waarover ook door het AD al eerder is gepubliceerd. Illegaal neergezet in april 2016, achteraf vergunning verleend voor maximaal vijf jaar in augustus 2016. Het staat er echter nog steeds. Nu is afdeling Handhaving van de gemeente er mee bezig op verzoek van de omwonenden. Van twee dingen hebben we in de Hoeksche Waard teveel: illegale bouwwerken en ambtenaren die hun werk niet doen bij Vergunningen en Handhaving.

Johan van Dam

Veerdienst

Vergeleken met alle ellende in de wereld is het een klein probleem, maar voor de mensen die afhankelijk zijn van de Veerdienst Maasluis Rozenburg is het een enorm probleem dat het veer nu weer voor bijna twee weken uit de vaart is genomen.

Quote Dit schip verzorgt een belangrij­ke oeverver­bin­ding tussen Rozenburg en Maassluis Anton Assenberg van Eijsden

Het bericht is helemaal correct, maar het irriteert mij zeer dat ze hierboven schrijven ‘Pontje is nog zeker een week uit de vaart’. Dit schip verzorgt een belangrijke oeververbinding tussen Rozenburg en Maassluis. Ik hoop dat de provincie Zuid-Holland dit ook zo wil gaan zien en ervoor gaat zorgen dat we hier weer een betrouwbare oeververbinding krijgen. Dit ‘pontje’ kunnen we hier eigenlijk geen dag missen.

Anton Assenberg van Eijsden, Rozenburg

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naar rd.brieven@ad.nl met voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.