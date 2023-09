Plaatsing explosief bij trouwzaal Schiedam blijkt secondewerk, eigenaar heeft dader op beeld

indebuurt.nl Smullen! 5 x pizza bestellen in Schiedam

Pizza, wie houdt er niet van? Of je nu gaat voor een flinterdunne, of juiste een lekkere dikke bodem, ‘puur’ zonder al te veel beleg of juist met alles erop en eraan… Alles is mogelijk! Krijg je al trek? Hier in Schieedam bestel je de lekkerste pizza’s!