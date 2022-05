Pim Fortuyn herdacht, maar plechtigheid ontsierd door incidenten

Leegstaand deel van verzor­gings­huis De Aarhof wordt opvang voor vluchtelin­gen

De Aarhof in Rotterdam-Zevenkamp wordt een opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het leegstaande deel van het verzorgingshuis wordt nu volop geklust om het geschikt te maken om in te wonen. De opvang is tijdelijk, maar nog niet duidelijk is hoeveel mensen er worden gehuisvest en voor hoe lang.

3 mei