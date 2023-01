Pik in, het is winter: nu al eerste muziekfestijn in festivalhotspot Nesselande

Het idee voor zo’n winterfestijn ontstond al een paar jaar geleden, maar kon vanwege corona-sores in 2021 en 2022 niet doorgaan, zegt mede-organisator Floor Koet van Vivre Productions, bekend van het jaarlijkse Culinesse op dezelfde locatie. Maar nu gaan dan alle remmen los. ,,Muziek, gezelligheid, lekker eten’’, vertelt ze. ,,We hebben een aparte foodcourt, maar zonder deelname van bekende restaurants, zoals bij Culinesse. Of dat iets is voor in de toekomst? Nou, zeg nooit nooit.’’

Kampvuur

Centraal staat een enorme tent - formaatje blaashal bij sportclubs - waarin het hoofdpodium staat. Dan is er een kleiner exemplaar waar bezoekers kunnen zitten en een hapje kunnen eten, plus een aparte kroeg. Mócht het droog en redelijk warm zijn, óf er juist een pak sneeuw liggen, dan is het buiten ook goed toeven. ,,Lekker met z’n allen rond een kampvuur. Dat zou fantastisch zijn, zo’n winters landschap.’’

Vijfduizend kaarten zijn er in de aanbieding voor elk van de twee avonden, en de verkoop komt al aardig op stoom. Interesse is er vooral uit Nesselande zelf, plus natuurlijk Rotterdam en de IJsselgemeenten. ,,In de winter gebeurt er niet zo veel op dit gebied’’, besluit ze, ,,ook niet in Nesselande. Maar het terrein ligt er, dus waarom zouden we dat ook niet in deze tijd gebruiken? Dus trappen we het seizoen af met het Blue Festival.’’