Pieter bedacht zelf een houtgestookte oven om pizza's in te bakken. Nu gaan zijn ovens de wereld over

Geen nieuwe Michelin­ster­ren in Rotterdam­se regio, wel Bib Gourmand voor Nova

Michelin heeft dit jaar niet voor verrassingen gezorgd in de Rotterdamse regio. De tien restaurants die al één of meerdere sterren in hun bezit hadden, hebben deze behouden. Wel heeft restaurant Nova in Bergschenhoek een Bib Gourmand ontvangen.

15:30