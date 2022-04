Piet (76) uit Berkel en Rodenrijs verzorgt bloemen voor toespraak van de paus: ‘Dit is een eer’

Zo'n vijf weken geleden ging zijn telefoon. Of Van der Burg, zelf praktiserend katholiek, interesse had in deze eervolle opdracht. De bloemsierkunstenaar mag dan officieel met pensioen zijn, hij hoefde niet lang na te denken over het antwoord. ,,Ik had helemaal geen twijfel en zei direct ja. Ik vind het een grote eer dat ik hier voor word gevraagd. Dit is een prestigieus project.”