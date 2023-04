Pick-up van Vlaardingse loodgieter voor de tweede keer in een week opgeblazen

Alek en Anja trouwden in Blijdorp, en komen iedere 5 april terug om Bokito te zien: ‘Nu was hij er niet’

Sinds ze er getrouwd zijn, bezoeken Alek Dabrowski en Anja Parre al 18 jaar lang traditiegetrouw Diergaarde Blijdorp op hun trouwdag, op 5 april. Toevallig op de dag dat bekend werd dat Bokito is overleden. ,,De gorillahal was afgesloten en we dachten al dat er iets aan de hand was.”