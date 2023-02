Peter van Gestel: ‘Puur toeval dat ik in de Hoeksche Waard aan de slag ga’

De 53-jarige Rotterdammer verhuist in juni naar Zuid-Beijerland en neemt bij OSV de taken over van Richard Verhoeven, die dit seizoen de taken van Barry Schipper overnam. ,,Na negen jaar was ik wel klaar bij VVOR", zegt Van Gester. ,,De club is bezig om een nieuw bestuur samen te stellen en VVOR gaat zich meer focussen op de jeugd.

Quote OSV kwam op mijn pad. Mooie club met een mooie accommoda­tie Peter van Gestel

,,Het is puur toeval dat ik in de Hoeksche Waard aan de slag ga”, gaat de toekomstig inwoner van het eiland verder. ,,OSV kwam op mijn pad. Het is een mooie club met een mooie accommodatie en met VVOR hebben we er vaak tegen gespeeld. Ik wil VVOR wel op een goede manier verlaten. We moeten aan de bak om in de derde klasse te blijven.’’

In Fred van Zon heeft VVOR een opvolger voor Van Gestel gevonden. Hij is nu nog werkzaam bij competitiegenoot LMO, waar VVOR aanstaande zaterdag bij op bezoek gaat.

Nul houden

Afgelopen zaterdag bleef VVOR ook in de tweede wedstrijd van 2023 ongeslagen en pakte het thuis een punt tegen Ariston’80 (0-0). De Rotterdammers stegen door het gelijkspel naar de twaalfde plek in 3C.

De nul houden was het doel en daar slaagde VVOR in. ,,In de voorgaande wedstrijden creëerden we legio kansen en stonden we heel vaak met lege handen’’, verklaarde trainer Peter van Gestel. ,,Nu kregen we weinig mogelijkheden om goals te maken en pakken we een punt. Dat heb ik liever, want we staan in de onderste regionen en het is zaak om elke week punten te sprokkelen.’’

