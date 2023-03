Pesca is een warme zaak met een sympathiek concept, maar je moet wel veel in de rij staan én zwaaien

Horecazaak in oud ketelhuis wordt hart van nieuwe Bredase wijk Blossem

BREDA/OOSTERHOUT - In het gerenoveerde ketelhuis van de oude Nibb-it-fabriek in Breda gaat in het voorjaar een restaurant van start. De horecazaak moet het centrale punt worden voor de wijk Blossem, die op het voormalige fabrieksterrein verrijst.