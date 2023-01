Persoon zwaargewond na aanrijding met metro bij station Blijdorp

ik zeg je Seymen (17) vindt dat roken verboden zou moeten worden: ‘Het is slecht voor je’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De uit Capelle aan den IJssel afkomstige Seymen Akilli vindt dat roken moet worden verboden. „Het is slecht voor je.”

27 januari