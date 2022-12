Perron Rotterdam Centraal ontruimd vanwege vuurwapenmelding

Gemeente start volgende maand met reparatie Coolhaven­brug en verwacht eind mei klaar te zijn

De 1e Coolhavenbrug kan op zijn vroegst volgend jaar eind mei weer in gebruik worden genomen. Volgens de gemeente kost de reparatie aan de brug in Rotterdam-West meerdere maanden. Tot die tijd is de brug afgesloten en staat de klep omhoog. ,,Dat is voor de scheepvaart de beste oplossing.”

8 december