Peperdure Formule 1-rechten zetten streep door buurtevenement ‘Max kijken Heemraadsplein’

,,Ze wilden me opeens dringend spreken. Ik werd voortdurend in Engels vakjargon gemaild of ik ze zo spoedig mogelijk terug kon bellen. Ik moest in totaal 14.000 dollar betalen in één uur om de Grand Prix van Zandvoort publiekelijk te mogen uitzenden, 12.000 dollar voor de licentiekosten, 2.000 dollar voor de administratiekosten. Eerst dacht ik aan oplichting, maar ik heb er een gespecialiseerde advocaat naar laten kijken. Die zei dat het serieus was. Dan zie je pas wat een big business die Formule 1 is. Toen het echt onmogelijk bleek dit te organiseren, hebben we het geannuleerd. Jammer dat het moet. Vanwege de schadekosten uiteraard, maar het vervelendste is dat we zo'n leuk buurtfeest moeten afblazen.”