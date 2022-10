Pegida kondigt ‘koranverbranding’ aan in centrum van Rotterdam

Wéér ligt een van de drukste verkeers­aders van Rotterdam eruit: ‘Dit is toch hopeloos!’

Getoeter voor de Maastunnel. Een vrachtwagen die rechtsomkeert maakt. En werklieden op de ’s-Gravendijkwal. Alweer is een deel van een van de drukste verkeersaders van Rotterdam níet bereikbaar. Een paar jaar geleden is de Maastunnel volledig op de schop gegaan, maar nu is er een nieuw probleem: asfaltlekkage. En het oplossen daarvan gaat een maand duren.

17 oktober