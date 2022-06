Patricia Paay schittert met hondje Charlie op muurschildering en Kaj moet aan de bak

Niet lachen! Presentator Kaj Gorgels krijgt de eer om over negen weken op de cover van Men's Health te staan. Maar ‘prins pils’ is er zich wel van bewust dat hem nog wat werk te doen staat in de komende weken...

Bij het restaurant Old Dutch in Rotterdam is een grote muurschildering met bekende Rotterdammers als Lee Towers, Jules Deelder en André van Duin en Corrie van Gorp te bewonderen. Patricia Paay is trots dat ze er met haar hondje Charlie tussen staat.

Fred van Leer was nadat hij de 12-jarige Boele had horen zingen in het programma I Can See Your Voice direct fan. Die móet in mijn show, dacht hij. Zo gezegd, zo gedaan: de jonge zanger staat volgende week twee dagen in Ahoy ‘met z'n bek'.