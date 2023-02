Patiënt van verslavingskliniek slaat begeleider in zijn gezicht en bedreigt manager met de dood

Met geweld bedreigd

Afgelopen zomer hield een 49-jarige patiënt in de kliniek de gemoederen behoorlijk bezig. Volgens de aangifte sloeg hij in juli een medewerkster in haar gezicht en schopte hij het slachtoffer in haar kruis. Zes dagen later werd een collega van de vrouw meermaals met geweld bedreigd. De dag erna uitte de man wederom bedreigingen. In augustus zouden twee medewerksters zijn geschopt en in het gezicht zijn gestompt.