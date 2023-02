Pastoor Vismans, zoals hij decennia werd genoemd in Schiedam, overleden op 88-jarige leeftijd

De bekende pastoor Vismans uit Schiedam is afgelopen donderdag op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een geliefd en markant persoon in de stad. De laatste jaren leidde hij een teruggetrokken leven in het verzorgingshuis Frankeland. Op het naambordje bij de deur prijkte ‘pastoor Vismans’. Zo stond hij ook bekend in Schiedam.

,,Zo word ik al decennialang in Schiedam genoemd en zo kennen ze me hier. In de volksmond heb ik altijd pastoor Vismans geheten en geen meneer, of monseigneur’’, zei hij daarover in een interview, vlak voor de feestdagen.

Drager van de Aleida-penning van Schiedam, ere-kapelaan van de paus, ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Pastoor Visman heeft nogal wat eretitels op zijn naam staan. Op zaterdag 25 februari wordt hij begraven op de begraafplaats Beukenhof aan de Burgemeester Van Haarenlaan. Voorafgaand is er een mis in de Liduina Basiliek aan de Singel 106.

Persoonlijkheid

Vismans was niet alleen een bekende persoonlijkheid in Schiedam. Veertig jaar was hij het gezicht van de Singelkerk in het centrum van de stad. Buiten Schiedam raakte hij bekend door zijn vele optredens bij Radio Rijnmond. Daar maakte hij op vrijdag jarenlang het radioprogramma De Weeksluiting.

Op zijn 77ste stopte hij als pastoor. In Frankeland stond zijn deur op de vierde etage ook altijd open. ,,Ik leid nu een gelijkmatig leven; bijna elke dag is hetzelfde. Maar het is niet saai. Ik lees graag en krijg nog veel telefoontjes. Niet dat er elke dag iemand voor mijn deur staat, maar ik heb best nog wat aanloop’’, zei hij over zijn verblijf in Frankeland.

Hij had het naar eigen zeggen goed daar. ,,Gevoelsmatig was ik daar nog niet aan toe, maar ik heb het goed hier, ben al tien kilo aangekomen.’’

