Pas vrijgelaten 19-jarige verdachte van koffermoord op Manuel Alvarez is alweer aangehouden

Nieuw! Dit smakelijke foodfesti­val komt naar het Vroesen­park

Speciaal voor de lekkerbekken onder ons: een nieuw foodfestival maakt zijn entree in Rotterdam. Van donderdag 17 tot en met zondag 20 augustus 2023 staat het Vroesenpark vol met foodtrucks. En maak je geen zorgen over je summer body, want tijdens dit feestje dans je al die lekkere hapjes er zo weer af.