Partij drugs, ruzies in privé- en zakelijke sfeer: nieuwe conflicten leiden tot nieuwe explosies in Rotterdam

Achter de explosieterreur in Rotterdam dit jaar zit niet één groot conflict tussen drugsbendes. Steeds weer ontstaan nieuwe ruzies in de stad. Een laatste conflict zou gaan over het verdwijnen van een partij drugs, maar soms ligt het motief ook in de relationele of zakelijke sfeer. De vraag is: wat doe je er tegen? ,,Wil je de hele stad vol zetten met politieposten?”