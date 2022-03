Participatie? Het moet anders op de Coolsingel als het stadsbestuur de inwoners wil helpen

VIDEO/UPDATE Schip botst tegen Rotterdam­se Willems­brug en verliest inhoud: ‘Het lijkt wel Sinter­klaas’

Een binnenvaartschip is donderdagmiddag rond 13.00 uur tegen de Willemsbrug gevaren. Daarbij verloor het schip twee containers, waarvan er één grotendeels is gezonken. In een van de containers zaten pakketjes die in het water terecht kwamen. Er raakte niemand gewond. ,,Het lijkt wel Sinterklaas’’, klinkt het op het Noordereiland.

17 maart