Parken, volkstuintjes en zelfs horeca: 'Daken kunnen veel meer dan regen tegenhouden’

MET VIDEO Loopbrug over de Coolsingel is een hit: ‘Je ziet Rotterdam nooit vanaf deze hoogte’

Tientallen mensen staan in de rij bij de Coolsingel. Niet voor een hippe kledingwinkel, maar om de gloednieuwe Rooftop Walk te betreden. De luchtbrug over de daken in het centrum van Rotterdam is een grote hit. ,,Het is heel vet om de Rotterdamse architectuur vanaf dit punt te bekijken.”

30 mei