Parkeerchaos in Rotterdam-Zuid sinds invoeren betaald parkeren: vechten om plekje waar het nog wél gratis is

Lezersbrieven ‘De burgemees­ter dient zich wel aan de feiten te houden’

Burgemeester Aboutaleb had het in zijn nieuwjaarsrede over duizenden doden die zijn omgekomen bij het bombardement op Rotterdam. Maar volgens meerdere lezers heeft hij het bij het verkeerde eind. Op 14 mei 1940 zouden tussen de 800 en 900 mensen zijn omgekomen. Ook iets op uw hart? Laat het ons weten.

15 januari