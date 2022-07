‘Pandaverkeerslicht’ van bamboe bij diergaarde Blijdorp

Gewonde na steekinci­dent nabij Rotterdam Centraal

Nabij station Rotterdam Centraal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag even na 03.00 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een 24-jarige Drontenaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

