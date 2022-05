Pal naast de Kunsthal ligt een schuilkelder (maar heb je er nu ook nog iets aan?)

Held Dessers komt belofte na en regelt vrije dag voor fan: ‘We kunnen donderdag alle steun gebruiken’

Feyenoordheld Cyriel Dessers komt de dag na de winst op Olympique Marseille zijn belofte na: in een filmpje is te zien dat hij de baas belt van supporter Remco Ravenhorst om een vrije dag te regelen. ,,We kunnen donderdag alle steun gebruiken. Daarom wil ik even bellen of Remco misschien toch vrij kan krijgen.’’

29 april