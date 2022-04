Pakketbezorger die noodgedwongen moest stoppen, raakt lezer: ‘Zo zie je maar dat je een nummer bent’

Geen hand, helemaal niets

Naar aanleiding van het verhaal van de pakketbezorger in Rotterdam die na 21 jaar wegens gezondheidsklachten stopte met z’n werk en niets hoorde van z’n leidinggevenden op z’n laatste dag kan ik vertellen precies hetzelfde meegemaakt te hebben. Ik zat als vrachtwagenchauffeur met een contract voor onbepaalde tijd, dus gewoon in vaste dienst bij toen nog TPG Transport bij het sorteercentrum in Leidschendam. Na acht jaar kwam er een reorganisatie aan in 2006. Ik ben zelf aan het solliciteren gegaan en kwam op m’n 55ste nog aan een baan bij de overheid. Op m’n laatste dag bij TPG totaal geen reactie, nog geen hand, helemaal niets. Ik kan vertellen dat dat echt pijn gedaan heeft. Altijd klaar gestaan, vroege dienst, late dienst, nachtdiensten, ik was er altijd. Zo zie je maar dat je ook bij PostNL gewoon een nummer bent.

Koos van Ringelesteijn, Den Haag

Geweldige vent

Jelle Krijgsman uit Hellevoetsluis je bent een geweldige vent. En ik ben het helemaal met je eens wat betreft je uitspraak: ‘praktisch en theoretisch opgeleid’. Er is nu al een tekort aan allerlei mensen met een technisch beroep. We hebben elkaar nodig. Ongeacht de scholing. Ik wens je succes voor nu en later.

Francien Verhoef, Poortugaal

Adriyan Y.

Adriyan Y. is als minderjarige al eens veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. Daarna is hij meermalen bekeurd voor allerlei verkeersovertredingen. Zelfs voor het rijden onder invloed met acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol en hij had zijn rijverbod genegeerd. En nu is de 63-jarige Willem van der Linden doodgereden, omdat meneer met lachgas bezig was. De ongelooflijke eis is 3,5 jaar gevangenisstraf. Ik zou zeggen hij mag nóóit meer achter het stuur en moet uitgebreid onderzocht worden in het Pieter Baan centrum. Want zo’n figuur mag toch nóóit meer achter het stuur, één dode is genoeg.

Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel

Die lezen de krant niet

Hoewel ik het volkomen eens ben met de column van Brenda Stoter ben ik bang dat het voor de kat z’n viool geschreven is. Die figuren die je zo graag aanspreekt lezen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, vast het AD niet. Hopelijk lezen familieleden of vrienden van hen het wel en spreken hen erop aan, maar ook dat zal wel ijdele hoop zijn. Is het wel leuk geschreven trouwens en succes met de vriendschap.

J. Dijkshoorn, Rotterdam

