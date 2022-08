Pakistaanse invasie in Rotterdam voor cricketinterland tegen Oranje: ‘We zijn trots om hier te zijn’

rechtszaak Verdachte spectacu­lai­re juweliers­roof voor de rechter, bijna 3 ton buitge­maakt: ‘Brutaal en professio­neel’

Is een flesje AA Drink in een fietstas de sleutel tot het oplossen van de spectaculaire juweliersroof in het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium vier jaar geleden? Denny H. (51) ontkent dat hij de ‘grote man’ is die voor 261.748 euro aan juwelen heeft gestolen. Het OM eist een jaar celstraf tegen hem.

15 augustus