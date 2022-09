Padel is booming in Capelle, mogelijk nog vier nieuwe banen erbij: ‘Het is tennis zelfs aan het inhalen’

Padelbanen schieten als paddenstoe­len uit de grond: ‘Perfecte plek voor een familie-uitje’

Jarenlang werd er getennist in de megahal aan de Bleiswijkse kant van de Rottemeren. Sinds kort is het sportcentrum aan de Kooilaan ook het toneel van padel, de snel groeiende sport die in coronatijden nog meer aan populariteit won.

30 november