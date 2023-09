Pabo-studenten krijgen vergoeding voor stage op Rotterdamse en Haagse basisscholen

ROTTERDAM VAN TOEN Grote drijvende stofzui­gers zogen alle graankor­rels uit de schepen

Wat een drukte bij de Maashaven. De zeeschepen lagen letterlijk in rijen achter elkaar om al het graan dat ze aan boord hadden te lossen. Eerder duurde dat wel even. Maar dankzij de drijvende zuigers was dat in deze tijd een fluitje van een cent. Voor je het wist waren alle korrels uit het schip gezogen en kon je weer vrolijk verder varen.