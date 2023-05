Paard schrikt van vuurwerk op de Meent: agente valt en raakt gewond

Opinie ‘Maak van de stad een geschiede­nis­les, opdat wij niet vergeten’

In Nederland kennen we onze geschiedenis vaak slecht. In een toets vanuit het Historisch Nieuwsblad scoorde de gemiddelde Nederlander een 5,4, jongeren tussen de 14 en 18 een 4,4. Maar wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen, zo betoogt Marike Abrahamse, raadslid namens de Rotterdamse VVD.