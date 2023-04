Paard dat door brandweer werd gered bevallen van veulen

MET VIDEO Weer dode bij steekpar­tij in Rozenburg: 50-jarige man overleden

Bij een steekpartij op het Raadhuisplein in Rozenburg is op de avond van Koningsdag een 50-jarige Rozenburger om het leven gekomen. Aan het drama ging een ruzie vooraf. Hulpverleners probeerden het slachtoffer te reanimeren maar dat mocht niet baten. Er is een 51-jarige man aangehouden, meldt de politie.