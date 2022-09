Overleden staatsleider Gorbatsjov hielp Arjan Erkel bevrijden: ‘Hij had het aan mijn ouders beloofd’

,,Zeker. Toen ik gevangen zat, zijn mijn ouders er meteen alles aan gaan doen om mij vrij te krijgen. Zo kwamen ze ook bij Gorbatsjov terecht. Een jaar voor ik in 2002 vrij gelaten werd was hij te gast in Groningen om een kunsttentoonstelling te openen. Gorbatsjov ontving mijn ouders en hoorde ze aan. Wilde hij helpen? Zijn antwoord was even opvallend als simpel: maar dat doe ik al, zei hij. Een jaar later kwam ik uiteindelijk vrij, na twintig maanden gevangenschap in Dagestan. Daar was ik ontvoerd geweest door Tsjetsjeense rebellen. Wat de rol van Gorbatsjov precies is geweest in mijn vrijlating, we weten het niet. En we zullen het ook niet weten, want hij is overleden. Zijn dood raakt me wel, ja.’’