Overburen staan nu al op achterste poten over windmolenplan aan de andere kant van het water

In Maassluis zijn bewoners niet te spreken over de komst van een megawindmolen in Rozenburg, maar nu zijn de rollen omgedraaid. In het Rotterdamse havendorp, aan de overkant van het Scheur, is onvrede ontstaan over de mogelijke bouw van een turbine aan de ándere kant van het water.