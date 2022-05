Ouders: Meer dan de helft van de Capelse jeugd liep in de coronaperiode een leerachterstand op

Rotterdam­mer (69) aangehou­den na brand in senioren­com­plex: ‘Mogelijk drugs bewerkt’

Een 69-jarige Rotterdammer is maandagochtend aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de brand in een seniorencomplex in Rotterdam-Schiebroek. In de woning waar de brand ontstond, trof de politie diverse spullen aan die gebruikt kunnen worden voor het bewerken van harddrugs.

