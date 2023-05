Oudere man zwaargewond bij botsing Prins Alexanderlaan

Deze markante restau­rants staan te koop en zijn niet de enige: ‘Rare tijd voor horeca’

Restaurant Ross Lovell in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk sluiten de deuren. Niet meteen, maar de restaurants in een markante molen en een historische hoeve staan wel te koop. De sluiting past in de stopgolf die over de horecabranche spoelt.