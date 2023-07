Ouddorp niet langer schoonste strand van Nederland, Rotterdam eindigt onderaan

Kan dit strand opnieuw het schoonste van Nederland worden? ‘Veel mooier dan Schevenin­gen’

Ouddorp heeft het schoonste strand van Nederland en wie weet wordt die titel deze week geprolongeerd. Bij een inspectie in juni had de badplaats op Goeree-Overflakkee de koppositie, gevolgd door het Zeeuwse duo Noord-Beveland en Sluis. Donderdag wordt bekend of Ouddorp opnieuw in de prijzen valt of dat tóch één van de Zeeuwse stranden de hoofdprijs krijgt.