Oud worden zonder gebreken, kan dat? Deze ‘verouderingsprof’ denkt van wel

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (10 - 12 maart)

Goed gedaan, harde werker! Je hebt de week weer doorgeploeterd en dat mag je vieren met een paar vrije dagen. Heb je zin om lekker uit te rusten? Of juist om keihard door het geluid te gaan? Het kan allemaal, want het is jouw weekend. Wij zetten zoals iedere week een paar Rotterdamse tips voor je op een rij. Geniet!