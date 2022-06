Oud-Spartaan en international Jan Klijnjan op 77-jarige leeftijd overleden

Rotterdam Airport neemt 150 vluchten over: 'Hier geen toestanden zoals op Schiphol’

Rotterdam The Hague Airport neemt in juli en augustus 150 vluchten over van Schiphol. Het gaat om vluchten van reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon. Volgens een woordvoerder is er zelfs ruimte om meer vluchten over te nemen van Schiphol.

20:36