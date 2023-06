Oud-rechercheur deelt avonturen: ‘Vrouw stond met mes waarmee moord was gepleegd brood te snijden’

Maatrege­len tegen overvolle containers in Vlaardin­gen, problemen met sensoren in bakken

Afvalbedrijf Irado treft maatregelen om te voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan met overvolle containers in Vlaardingen. Rondom Pinksteren stonden er veel vuilniszakken naast de bakken omdat Irado niet in staat was al het vuil op tijd weg te werken.