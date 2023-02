Oud-racketbespanner Bob Janse (81) kijkt ogen uit bij terugkeer in Ahoy: ‘Is allemaal wel even iets anders geworden’

Nederlands grootste tennistoernooi viert deze week een feestje in Rotterdam Ahoy met de 50ste editie van het ABN AMRO Open. Tijdens een tentoonstelling kunnen de bezoekers veel foto’s over de roemruchte geschiedenis bewonderen.

,,Leuk om die foto weer eens te zien’’, glundert Bob Janse (81) als hij zijn foto met Guillermo Vilas en Willem van Hanegem ziet hangen. Dat was in 1982 en de voormalige bespanner van de tennisrackets is een avondje terug ‘op Zuid’ waar hij vijftig jaar geleden al aanwezig was.

,,Ik sta met open mond te kijken, want dit is allemaal wel even iets anders geworden. Het lijkt soms Las Vegas wel met die lichtshows rond het centrecourt. Complimenten aan Krajicek en zijn team wat die allemaal hebben neergezet.’’

Eerste ring

Anno 2023 zijn de tijden inderdaad veranderd. ,,Bij de eerste editie in 1974 heb ik toen aan toernooidirecteur Peter Bonthuis gevraagd of ze iemand zochten om de rackets te bespannen. Zo is het op de eerste ring begonnen. Nu heb ik kennisgemaakt met een heel team van bespanners. Vroeger hadden de spelers één of twee rackets. Deze generatie nieuwe gasten gebruikt andere snaren en soms wel twee rackets per set. Het draait allemaal om het materiaal. Vroeger had ik een goede band met de spelers en nu was het leuk om Michiel Schapers weer eens te ontmoeten.’’

Janse bewaart leuke herinneringen aan de toernooizege van de Argentijn Vilas in 1982. ,,Voor elke partij ging ik een bakkie koffie met hem drinken, dat was een soort ritueel. Vilas had de wens om Van Hanegem te ontmoeten en dat heb ik toen geregeld. Volgens mij was Vilas meer gespannen voor zijn ontmoeting met de Kromme dan voor een tenniswedstrijd.’’

Afgeschermd

Janse ziet dat de toptennissers tegenwoordig helemaal worden afgeschermd. ,,Vroeger had je op de woensdagavond vast een players party in het Hilton. Dat is nu ondenkbaar. De spelers vroegen dan aan mij in welke Rotterdamse discotheek de mooiste vrouwen waren. Tegenwoordig zouden ze bellen om te vragen wat hier het beste fitnesscentrum is.’’