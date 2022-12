Oud-kickbokser krijgt acht jaar cel voor dodelijke mishandeling pakketbezorger Abdelmounaim (42)

INTERVIEW Dood van pakketbe­zor­ger schokte land, weduwe doorbreekt stilte

Zijn dood schokte het land: pakketbezorger Abdelmounaim Aghdour (42) werd begin dit jaar gemolesteerd bij een onbenullige ruzie over twee pakketjes en overleed anderhalve week later in het ziekenhuis. Voor het eerst doet zijn vrouw haar verhaal.

16 november