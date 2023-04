Oud-collega herkende in hologram de verdachte van dertien jaar oude verkrachtingszaak

Reconstructie Beruchte zedenver­dach­te runde jarenlang ongestoord een massagesa­lon: ‘Krijg er kippenvel van’

Twaalf jaar lang zocht de politie naar de man die in 2010 twee minderjarige meisjes verkrachtte. Een maand geleden werd een 52-jarige Schiedammer opgepakt. Waar was hij al die tijd gebleven? Deze site maakte een uitgebreide reconstructie waaruit onder meer blijkt dat de beruchte zedenverdachte al die jaren in zijn flatwoning een massagesalon runde. Niet eens ver van de plek waar hij voor het eerst toesloeg.